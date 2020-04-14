Земля под строительство "Подол Град Винтаж" получена незаконно, - эксперт

Земельный участок в исторической части Подола и Воздвиженки по адресу ул. Вознесенский спуск, 28-30, в Киеве, был выделен Украинскому обществу слепых с нарушением законодательных норм. Об этом пишет в статье для издания "Наші Гроші" юрист, градостроительный эксперт Георгий Могильный.

Как сообщает эксперт, схема с выделением земли продолжалась в период мэрства А. Омельченко, А. Черновецкого, А. Попова и нынешнего главы Киева Виталия Кличко.

Именно на этом участке под видом социального жилья по заказу Украинского общества слепых (УТОС) нелегально строят "Подол Град Винтаж", отмечает эксперт. Организация слепых, как отмечает автор текста, активно защищает незаконное строительство; ее представители в обмен на землю ожидают получить роскошные квартиры, но никто из слепых не может назвать ни количества квартир, ни показать инвестдоговора на жилье.

Напомним, что подольские активисты ежедневно фиксируют активное строительство "Подол Град Винтаж". Возведение жилого комплекса продолжается несмотря на значительные риски оползня со склона, нормативные ограничения и сообщения ряда СМИ о возможном заражении коронавирусом рабочих, задействованных в строительстве.

Как добавляет Могильный, местные жители возмущены еще и тем фактом, что застройщик не дает 130 ученикам Научно-исследовательской школы БАЗИС проводить занятия в собственном здании. Школа расположена рядом со стройплощадкой "Подол Град Винтаж", поэтому застройщику могут запретить выполнять работы, чтобы не подвергать детей опасности.

Местные жители и активисты сообщают, что власти города не обращают внимание на эту ситуацию, поэтому призывают президента лично разобраться с ситуацией.

Напомним, ранее жители исторического Подола и Воздвиженки требовали от органов госвласти вмешаться в ситуацию и прекратить строительство на Вознесенском спуске, которое возобновилось с середины ноября прошлого года.