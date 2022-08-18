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"Зеленый" тариф в Украине стал кратно ниже реальной цены на электроэнергию, - депутаты

Фото: "зеленый" тариф в Украине стал кратно ниже реальной цены на электроэнергию (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Действующий на сегодня "зеленый" тариф в Украине на порядок ниже реальной стоимости электроэнергии в условиях мирового энергетического кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо межфракционного депутатского объединения "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" к президенту, премьер-министру, главе НКРЭКУ и министру энергетики.

"Новые мощности ВИЭ будут способствовать энергетической безопасности Украины. При этом зеленый тариф не увеличивает расходы системы, ведь текущая цена на электроэнергию в условиях административно регулируемого рынка достигает 75 евро/МВт-ч, когда зеленый тариф для ветровой генерации составляет 88 евро/МВт-ч", - отмечается в письме.

В Европе же цены на электроэнергию в 8 раз выше и достигают 560 евро за МВт.ч, по данным государственного предприятия "Оператор рынка".

Депутаты призывают руководство государства работать над увеличением мощностей "зеленой" энергетики, учитывая текущие аномально высокие мировые цены на энергоносители.

Как отмечают депутаты, экономические подсчеты показывают, что государство должно помочь инвесторам достроить станции ветровой энергетики, для которых уже закуплено необходимое оборудование, потому что строительные работы остановились сразу после вторжения РФ в Украину и к концу года их достроить компании не успеют.

"Для компенсации потери мощностей ТЭС/АЭС, укрепления энергобезопасности, увеличение доходов от экспорта украинской электроэнергии, нужно предоставить возможность продолжения от 6 до 12 месяцев сроков строительства "зеленой" генерации, чтобы можно было завершить объекты строительства", - заключают депутаты.

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Электроэнергия