"Зеленый" сценарий не реализовался. Эксперты спрогнозировали уровень смертности от COVID до конца года

В Киевской школе экономики сообщили, что "зеленый" сценарий развития смертности от коронавируса в Украине не реализовался. Эксперты спрогнозировали уровень смертности от COVID до конца года.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прогноз Киевской школы экономики.
"На конец года ожидаем до 92 тысяч умерших. "Зеленый" сценарий Киевской школы экономики не реализовался. По состоянию на сейчас видим более 68 тысяч умерших", - сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
По его словам, реализуется какой-то из этих сценариев:
"Увидим ближе к концу года", - отметил он.