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У Зеленского заявили, что он имел текст скандального решения КСУ до опубликования

Киев, Четверг 12 ноября 2020 02:46
У Зеленского заявили, что он имел текст скандального решения КСУ до опубликования
Фото: Федор Вениславский (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Текст скандального решения Конституционного суда о е-декларирование был в Офисе президента уже 27 октября, то есть в день принятия решения. "Поделились" им с президентом отдельные судьи.

Об этом заявил представитель президента в КС Федор Вениславский, передает "Радио Свобода".

"Я вам открою тайну, поскольку решение было проголосовано, то некоторые судьи поделились тем, о чем в нем говорилось. Мы понимали, что решение уже является необоснованным, и уже такая реакция является абсолютно справедливой и абсолютно правомерной", - сказал он.

В то же время, представитель Зеленского в суде отрицает, что президент знал об указанном решение заранее.

Вениславский, по его словам, начал понимать, что такое решение будет вечером 26 октября, "когда на сайте Конституционного суда появился вопрос о рассмотрении закона".

Представитель президента в КСУ лично сказал главе государства о том, что судьи приняли соответствующее решение.

"Сказать, что президент был взбешен - это вообще ничего не сказать. Потому что он прекрасно понял, что речь идет о системном наступлении со стороны Конституционного суда на всю систему антикоррупционных органов", - сказал Вениславский.

Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование и заблокировал работу НАПК и ход более 100 уголовных производств.

После этого президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за решения КСУ миссия МВФ не приедет в Украину, что ставит под угрозу получение новой финансовой помощи.

Парламентский комитет поддержал законопроект о восстановлении отмененных КСУ положений закона о предотвращении коррупции, который предложил спикер ВР Дмитрий Разумков.

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