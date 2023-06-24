У Зеленського відреагували на відступ Пригожина: показав, що монополії на насильство вже немає

"Феноменальний вибір Пригожина… Ти майже обнулив Путіна, взяв під контроль центральні органи влади, дійшов до Москви й раптом… здаєш назад", - йшлось в заяві.

Подоляк зауважив, що дуже дивним є рішення, коли людина відмовляється від свого плану через те, що один вкрай специфічний посередник із сумнівною репутацією пообіцяв гарантії безпеки від людини, яка вранці віддала наказ про твоє знищення.

"І за той страх, який зазнала путінська еліта протягом останніх 24 годин, цей наказ неодмінно буде виконаний…Хоча не без користі: Пригожин принизив Путіна/державу і показав, що монополії на насильство більше немає…", - додав речник.

Похід бойовиків Пригожина на Москву

Між Пригожиним та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу декілька місяців триває конфлікт, але вчора він різко загострився. Ватажок "вагнерівців" заявив, що війська РФ нібито вдарили по тиловому табору його найманців. Пригожин оголосив, що "йтиме на Москву", але почав з Ростова.

Після опівночі Пригожин заявив, що його війська рухаються по Ростовській області, а зранку "вагнерівці" зайняли військові об'єкти у Ростові, зокрема штаб Західного військового округу РФ. Після цього колона "вагнерівців" рушила на Москву.

Пригожин заявив про припинення "походу" на Москву

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин вирішив припинити свій бунт та похід на Москву.

"ПВК "Вагнера" хотіли розформувати. Ми вийшли 23 червня на Марш справедливості. За добу ми пройшли, не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові наших бійців", - йдеться у повідомленні його прес-служби.

Втручання Лукашенка

Заяві Пригожина передувало повідомлення прес-служби самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, де йшлося про те, що білоруський диктатор умовив ватажка "вагнерівців" почати деескалацію та припинити свій похід на Москву.

У Лукашенка заявляли, що Пригожину запропонували "абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язки ситуації", який передбачає гарантії безпеки для бойовиків "Вагнера".

Детальніше про бунт Пригожина в Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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