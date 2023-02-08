У Зеленського відреагували на смерть українського політв'язня у російській в'язниці

Смерть українця Костянтина Ширінга у російській в'язниці була спричинена порушенням прав людини з боку країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представництво президента України в АР Крим у Facebook .

У представництві наголосили, що засуджують антигуманне поводження з незаконно ув'язненими Росією українцями.

"Ненадання належного медичного обслуговування є порушенням основних прав людини та норм міжнародного права. Звертаємо увагу правоохоронних органів України та прокуратури АР Крим та міста Севастополя на порушення основних прав громадянина України, що призвело до смерті незаконно ув'язненого", - наголошують у представництві.

Там також закликали країн-союзників рішуче засудити дії РФ, посилити політико-дипломатичний тиск і вимагати негайного звільнення всіх політв'язнів.