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У Зеленського про ситуацію в Криму: наближається кінець окупації

Фото: постійний представник президента в Криму Таміла Ташева (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники відчувають, що наближається кінець окупації Криму. Тому на півострові посилюються переслідування та пропаганда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника президента в Криму Тамілу Ташеву під час брифінгу.

За її словами, окупанти, ніби в агонії, намагаються утримати "владу" в Криму. Самі росіяни розуміють, що кінець окупації вже близько.

"Наближається кінець окупації – тому трансформуються гасла громадян, тому окупанти агресивніше застосовують механізми переслідування, ніби в агонії намагаються зупинити руйнацію створеної власноруч ілюзії", - зазначила Ташева.

Вона додала, що росіяни продовжують посилювати власну пропаганду на півострові, зокрема про ППО.

"Цікаво, що повідомлення зі словами "ПВО поразило все цели" публікується окупаційними медіа швидше, ніж звучить сигнал повітряної тривоги. Уже за годину так звана робота ППО, яку чує весь населений пункт, чарівним чином стає пожежею чи вибухом газового балона, а детонація боєкомплектів стає детонацією збитого невідомого об'єкту", - нагадала Ташева.

Нагадаємо, вчора на території Криму масово повідомляли про вибухи, відповідні звуки чули у Сімферополі, Гвардійському та Севастополі.

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