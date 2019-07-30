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У Зеленского рассказали о переезде Офиса президента

Новости » Политика    30.07.2019 - 11:55
У Зеленского рассказали о переезде Офиса президента
Фото: Кирилл Тимошенко (facebook.com kirill.timoshenko)

В Офисе заявили, что пока не могут говорить о конкретных сроках переезда

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о переезде офиса с улицы Банковой. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Тимошенко изданию "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что сейчас Офис работает над переездом. и добавил, что они не хотят нагружать государственный бюджет.

"Думаю, новости будут скоро (по поводу переезда, - ред.). Мы над этим работаем. Никто не хочет нагружать бюджет страны просто потому, что вот есть такое желание. В помещении на Банковой тяжело работать, вся эта история давит. Четвертый этаж (где находится кабинет президента, - ред.) - это вообще "шик, блеск, красота", - отметил Тимошенко.

Замглавы Офиса президента сказал, что пока не может говорить о конкретных сроках переезда.

"Мы проводим встречи, решаем этот вопрос. Мы же пообещали и должны выполнять. Не могу говорить сейчас о конкретных сроках, но то, что обещаем, мы делаем быстро. У нас есть несколько вариантов. Мы показали Украинский дом как один из них", - добавил Тимошенко.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что у Зеленского рассматривают несколько локаций переезда администрации президента с улицы Банковой. Она подчеркивала, что для переезда все должно быть правильно подсчитано, чтобы это было экономически выгодно "и чтобы деньги просто не выбрасывались".

Как писало РБК-Украина, в конце июня Зеленский сократил численность сотрудников АП и переименовал "Администрацию президента" в "Офис президента".

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