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У Зеленского призвали Кабмин разрешить долговой кризис в "зеленой" энергетике

Новина українською → Киев, Вторник 20 апреля 2021 16:08
У Зеленского призвали Кабмин разрешить долговой кризис в "зеленой" энергетике Фото: В Офисе президента призвали Кабмин разрешить кризис в зеленой энергетике (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины должен решить проблему долгов государства перед инвесторами в возобновляемую энергетику, чтобы решить кризис платежей в секторе "зеленой" энергетики.

Об этом говорится в письме Офиса президента в адрес Европейской бизнес - ассоциации, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина.

"В соответствии с законодательством именно правительство обеспечивает проведение государственной политики в отношении регулирования национальной экономики", - говорится в ответе ОП.

Перед этим ЕБА направляла письма в ОП с просьбой решить проблему долгов в секторе "зеленой" энергетики, поскольку кризис уже привел к разочарованию инвесторов в Украину и оттока иностранных инвестиций из государства.

"Кабинету министров Украины предложено обеспечить проработки поднятых в письме вопросов и принятия соответствующих мер реагирования", - написала замглавы ОП Юлия Свириденко.

Напомним, по информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов.

Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

По мнению исполнительного директора Ассоциации солнечной энергетики Украины Артема Семенишина, из-за долгового кризисп в секторе "зеленої" энергетики Кабинет министров Украины лишил работы 5 тысяч украинцев, которые в течение нескольких лет были заняты в процессе строительства объектов "зеленой" энергетики в Украине и других смежных предприятиях отрасли.

По состоянию на 1 апреля предприятиям "зеленой" энергетики перечислено 4,6 млрд грн из суммы "старого" долга 2020 года. Уровень расчетов государства по выплате такого долга составляет 20%.

Задолженность госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед предприятиями возобновляемой энергетики достигает 17,8 млрд грн.

По результатам опросов, которые организовала экспертная организация DiXi Group, более 80% украинцев заинтересованы в уменьшении вредных выбросов в окружающую среду и поддерживают развитие "зеленой" энергетики в Украине.

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