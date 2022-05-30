У Зеленского пригрозили морякам Интерполом за вывоз украинского зерна

Украина намерена идентифицировать моряков, которые принимают участие в вывозе награбленного на оккупированных территориях зерна. Чтобы в дальнейшем обращаться в Интерпол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Россия продолжает вывозить в Сирию кровавое украинское зерно. Каждый моряк, участвующий в схеме схемы и помогающий реализовывать имущество, полученное преступным путем, будет идентифицирован и подан в международный розыск. В каждом порту мира мародеров будет ждать Интерпол с ордером на арест", - отметил он.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину российский флот блокирует торговые порты на Черном море, ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность направить миссию для сопровождения кораблей с украинским зерном.

Спутниковые снимки показывают, что российская сторона вывозит награбленное на оккупированных территориях зерно в Сирию.

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