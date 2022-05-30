UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Зеленского пригрозили морякам Интерполом за вывоз украинского зерна

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Украина намерена идентифицировать моряков, которые принимают участие в вывозе награбленного на оккупированных территориях зерна. Чтобы в дальнейшем обращаться в Интерпол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Россия продолжает вывозить в Сирию кровавое украинское зерно. Каждый моряк, участвующий в схеме схемы и помогающий реализовывать имущество, полученное преступным путем, будет идентифицирован и подан в международный розыск. В каждом порту мира мародеров будет ждать Интерпол с ордером на арест", - отметил он.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину российский флот блокирует торговые порты на Черном море, ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность направить миссию для сопровождения кораблей с украинским зерном.

Спутниковые снимки показывают, что российская сторона вывозит награбленное на оккупированных территориях зерно в Сирию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президентаВойна России против Украины