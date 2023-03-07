Зеленського попросять дати звання Героя розстріляному військовому

Від імені фракції він закликав світ покарати РФ та її керівництво за всі воєнні злочини.

"Також після встановлення всіх обставин та ідентифікації загиблого фракція має намір направити президентові України Володимиру Зеленському звернення з проханням надати воїну звання Героя України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у соцмережах поширилося відео, на якому український військовий, який потрапив у полон окупантів, каже: "Слава Україні". Відразу після цих слів загарбники розстріляли його. В Офісі президента пообіцяли помститися за його смерть.

Своєю чергою омбудсмен Дмитро Лубинець уже відправив відео розстрілу українського військовополоненого міжнародним партнерам та колегам із різних країн світу.

Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба звернувся до прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана та попросив його розслідувати жахливе вбивство українського військового росіянами.

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