У Зеленского ответили на угрозы Медведева и назвали его "политическим трупом"

У президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на угрозы замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева в связи с задержанием нардепа Виктора Медведчука. На Банковой считают, что Россия реанимирует "политических трупов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

По его словам, Медведев был президентом и премьер-министром России в течение 14 лет, но сейчас для него единственный способ напомнить о себе - сказать что-то "сродни сентенции о бедном Медведчуке".

Подоляк также отметил, что Медведев не оказывает никакого влияние в России.

"В мире же к Медведеву вообще относятся как к пустому месту. Удивительно, что в последнее время Россия постоянно прибегает к реанимации "политических трупов", - добавил он.