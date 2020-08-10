У Зеленского не исключают по 50 смертей в день от COVID-19 и назвали предпосылки

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

У Зеленского допускают ухудшение ситуации с коронавирусом

В случае роста заболеваемости коронавирусом в Украине до более 2 тысяч новых случаев в день, будет расти и число смертей. При таком уровне смертность может составить по 40-50 человек.

Об этом шла речь на совещании у президента Владимира Зеленского, передает его пресс-служба.

Кроме того, на совещании отметили, что немецкая медицинская ассоциация Marburger Bund сообщила о начале второй волны эпидемии коронавируса. Также вторую волну эпидемии ожидают в Польше, Франции и Нидерландах.

"Украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина. Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в "красной" зоне, а другие - в "зеленой", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, с начала эпидемии в Украине официально зафиксировали почти 82 тысячи заболеваний коронавирусом; суточные показатели уже несколько дней подряд превышают тысячу новых случаев.

При этом растет число госпитализированных, а в минувшее воскресенье госпитализировали более 200 пациентов, что не характерно для этого дня недели.