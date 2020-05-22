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У Зеленского допустили вспышку кори и туберкулеза в Украине

Новости » Общество     22.05.2020 - 13:22
У Зеленского допустили вспышку кори и туберкулеза в Украине
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Министерство здравоохранения будет призывать родителей не игнорировать прививки

Корь, столбняк, туберкулез - не менее опасны, чем коронавирусная инфекция. Если люди не будут вакцинироваться, то это сможет привести к вспышке этих заболеваний.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совещании по распространению COVID-19, передает пресс-служба Офиса президента.

Как доложили президенту, сейчас количество вакцинаций уменьшилось на 20%, что может привести к вспышке этих болезней в ближайшем будущем.

"Важно, чтобы вы донесли это людям. Ведь корь, столбняк, туберкулез - столь же тяжелые болезни, не менее опасны, чем коронавирусная инфекция. Надо объяснить украинцам, что вакцинация важна и сейчас", - отметил Зеленский.

Кроме того, в ВОЗ призвали правительства стран не прекращать программы вакцинации из-за пандемии. В первую очередь необходимо продолжать действующие программы по вакцинации детей, в частности, иммунизации от кори.

Напомним, в Харькове зарегистрирован завозной случай малярии. Студент, которому 20 лет, приехал в Украину 3 сентября 2019.

Ранее сообщалось, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ко второй волне коронавируса украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийтуберкулезКорь
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