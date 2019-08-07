Зеленский позвонил Путину из-за гибели бойцов на Донбассе

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский и Путин также обсудили возвращение украинских пленных

Президент Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину из-за обстрелов на Донбассе. Об этом он заявил на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский, после проведения срочного заседания с силовиками, заявил, что утром позвонил президенту РФ. Он попросил Путина повлиять на боевиков.

"Я утром разговаривал с Путиным (по поводу гибели военных, - ред.), я ему сказал, что это нас не приближает к миру. Я попросил повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей", - заявил он.

Также президент сообщил, что он говорил Путину о необходимости сократить сроки строительства моста в Станице Луганской.

"Второй вопрос, который я поднимал. Нам нужно сократить сроки строительства моста в Станице Луганской, также поднимал вопрос возвращения наших пленных.", - добавил Зеленский.

Отметим, что Зеленский сегодня проводил срочное совещание с силовиками из-за гибели бойцов на Донбассе. В заседании принимали участие начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений ВСУ, секретарь СНБО Александр Данилюк.

РБК-Украина писало, что вчера около 11 часов дня в результате обстрелов боевиков погибли 4 украинских бойцов. Среди погибших старший матрос, помощник гранатометчика, 31-летний Александр Шарко и 21-летний матрос, гранатометчик, Владислав Рак. Секретарь СНБО Александр Данилюк после заявил, что это не останется без внимания.

В свою очередь, украинский президент после нарушения перемирия сделал заявление, призывая президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента РФ Владимира Путина как можно скорее собраться для возобновления переговоров по ситуации на Донбассе.

Отметим, что в течение минувших суток, 6 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня.