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Зеленський звернувся до мешканців тилу: шануйте військових і допомагайте обороні

Фото: український президент Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Каріна Левицька

Українці, що зараз знаходяться в тилу мають розуміти, що наші військові щодня боряться, щоб ми могли відчувати відносний спокій в своїх домівках.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Це важливо розуміти в кожному нашому місті, в кожному селі, всюди, де зараз більш-менш вже тихо. Всюди, де сьогодні був просто спокійний весняний сонячний день… Кожен день такої тиші в тилових областях здобувається нашими воїнами в жорстоких боях на передовій. У щоденних боях!", - наголосив президент.

Зеленський закликав українців, що знаходяться в тилу шанувати та завжди допомагати українським воїнам.

"Завжди підтримуйте державу й оборону так, як це можливо", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні, під час відеозвернення Зеленський анонсував важливі міжнародні події.

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