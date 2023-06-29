Зеленський зустрівся із представниками бізнесу. Обговорили відбудову України і не тільки

"Ми вдячні нашим зовнішнім партнерам. У будь-якому разі стратегічно, фінансово вони нас підтримують і дуже допомагають. Але ми розраховуємо насамперед на себе", - сказав він.

Зеленський наголосив, що основним пріоритетом для нашої країни сьогодні є перемога у війні, і роль бізнесу, що працює в Україні, у цьому надзвичайно важлива.

Відбудова України

Президент також зазначив, що відбудова України є великим проектом, і пріоритетом буде участь у ньому українського та іноземного бізнесу, який працював і працює в нашій країні, особливо під час війни.

"Але двері будуть відчинені для багатьох компаній. Нам потрібно, щоб до нас прийшли сотні й тисячі компаній", – додав Зеленський.

Які теми обговорили під час зустрічі

Під час зустрічі домовилися про спільні зусилля, покликані зменшити проблеми бізнесу від правоохоронних органів, обговорили ситуацію в податковій сфері та перспективи її реформування, торкнулися питання податкових перевірок, посилення ефективності органів, що мають стимулювати розвиток економіки й забезпечувати супровід інвестицій.

Також було відзначено дуже цікаву й перспективу програму доступного кредитування житла "єОселя" і важливість її подальшого масштабування.

Що запропонували представники бізнесу

Представники бізнесу запропонували створити координаційну платформу для комунікації щодо захисту прав бізнесу й розгляду інших питань. Президент підтримав цю ініціативу, запропонувавши спільно визначитись із форматом роботи.

Зустріч з представниками бізнесу

Вчора ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з представниками бізнесу, який працює у країні. Така зустріч стала першою з лютого 2022 року. Тоді вона відбулася за день до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело РБК-Україна вчора повідомляло, що на зустріч не кликали нікого з олігархів.