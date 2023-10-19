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Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Відповідний указ він підписав сьогодні, 19 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ, оприлюднений на сайті Офісу президента.

Зеленський затвердив у персональному складі Ставки верховного головнокомандувача Баргилевича Анатолія - Командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України. 

Разом з тим указом глава держави вивів зі складу Ставки:

  • Танцюру Ігоря - командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України,
  • Сергія Круга - екс-главу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). 

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування (19 жовтня).

Зазначимо, Ставка верховного головнокомандувача - це орган найвищого військового керівництва, що здійснює стратегічне управління військовими формуваннями у період війни.

Нагадаємо, 17 жовтня Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювалася ситуація на фронті та підтримка з боку українських партнерів.

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