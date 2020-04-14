Зеленский отметил уменьшение случаев COVID-19 среди украинцев

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине в определенной степени стабилизируется. Об этом он сказал во время видеообращения, сообщает РБК-Украина.

По словам Зеленского, ситуация стабилизировалась благодаря сознательности граждан, которые придерживаются самоизоляции.

"Анализируя статистику заболевших в Украине в последние дни можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло и благодаря сознательности граждан, которые постоянно придерживаются самоизоляции. И это следует продолжать", - отметил Зеленский.

В то же время глава государства подчеркнул, что расслабляться еще рано и очень опасно.

"Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой, определяющий период. Это именно двадцатые числа апреля. Именно поэтому важно на Пасху каждому украинцу оставаться дома", - заявил президент.

Напомним, за сутки в Украине было зафиксировано 270 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 3372 граждан.

Всего госпитализировано 1 248 человек, из них 52 ребенка. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 98 человек, из них 51 мужчина и 47 женщин. Также сообщалось о заражении почти 600 медиков.