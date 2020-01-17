Зеленский на заседании СНБО рассмотрел Стратегию нацбезопасности Украины

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором была рассмотрена Стратегия национальной безопасности Украины "Безопасность человека – безопасность страны". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По словам президента, заседание должно консультативно-совещательный характер.

"Слышал, что есть много разных замечаний. Мы сейчас встретились, мы можем обсудить эту Стратегию после того, как секретарь СНБО ее представит", - заявил он.

Зеленский предложил всем участникам заседания в течение недели детально проработать проект Стратегии и представить свои предложения, и добавил, что позже состоится встреча, на которой будет утвержден документ.

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что проект Стратегии национальной безопасности Украины разработан в соответствии со статьей 26 закона "О национальной безопасности Украины". В основу документа были положены избирательную программу президента, которую поддержало подавляющее большинство населения страны. К подготовке проект привлекались Национальный институт стратегических исследований, государственные органы, институты гражданского общества, а также иностранные эксперты.

Данилов отметил, что ключевыми аспектами Стратегии являются человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность. Конечная цель ее реализации - утверждение свободной, богатой, безопасной страны, в которой господствует право, где каждый может реализовать свои таланты и способности.

"Стратегия станет основой для разработки других документов стратегического планирования в сферах национальной безопасности и обороны, которые будут определять пути и средства их обеспечения", - заявил он.

В частности, речь идет о стратегии человеческого развития, стратегию военной безопасности, стратегию общественной безопасности и гражданской защиты, стратегию развития оборонно-промышленного комплекса, стратегии экономической, экологической, информационной безопасности, стратегию кибербезопасности, национальной разведывательной программы, стратегию по вопросам внешнеполитической безопасности, стратегию по вопросам государственной безопасности, контрразведки и борьбы с терроризмом и т. п

Приоритетными направлениями политики национальной безопасности в проект Стратегии определяется обеспечение независимости и государственного суверенитета, общественное развитие, прежде всего развитие человеческого капитала, защиту прав, свобод и законных интересов граждан Украины, европейская и евроатлантическая интеграция (создание необходимых условий для обретения полноправного членства в ЕС и НАТО), восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины

Реализация этих приоритетов будет обеспечиваться путем восстановления мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществление комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, безопасности, гуманитарных и экономических мероприятий "Крым - это Украина". Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение о создании Единого центра хранения и обработки данных в сфере национальной безопасности и обороны.

Кроме того, СНБО планирует в ближайшее время разработать изменения в стратегию киберзащиты Украины. Разработкой изменений стратегии занимаются специалисты из профильных государственных структур, так и представители частного сектора.