Зеленський закликав Словаччину визнати РФ державою-спонсором тероризму

Україна очікує, що Словаччина визнає РФ державою-спонсором тероризму на національному рівні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Україна очікує на визнання РФ державою-спонсором тероризму з боку країн-членів ЄС на національному рівні, як це нещодавно зробив Європейський парламент", - йдеться у повідомленні.
Зеленський подякував за вагому підтримку України міністру закордонних та європейських справ Словаччини Растиславу Качеру. Президент поінформував словацьких урядовців про наслідки масованих ракетних ударів Росії по об’єктах цивільної енергетичної інфраструктури та про допомогу, якої потребує Україна для відновлення енергопостачання.
"Також було наголошено на важливості якнайшвидшого схвалення 9-го пакета санкцій ЄС щодо РФ", - додали в Офісі президента.
Нагадаємо, що Верховна Рада закликала держави світу визнати Росію країною-спонсором тероризму, а також усунути її зі складу ООН та реформувати організацію.
Зазначимо, що Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала правлячий у Росії режим терористичним.
Нагадаємо, Європарламент вже схвалив резолюцію про оголошення РФ державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму.
Парламентська асамблея НАТО також визнала Росію державою-терористом та закликала створити спецтрибунал для покарання росіян.
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