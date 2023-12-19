Зеленський про загибель людей у Секторі Газа: Я не можу це прирівняти до війни в Україні

"Ми визнаємо цю трагедію, ми визнаємо, що гуманітарні наслідки страшні на території обох держав. Ми визнаємо незалежний народ Ізраїлю, ми визнаємо незалежний народ Палестини. Але ми не можемо це прирівняти до нашої війни", - сказав президент.

Він зауважив, що окупація і вторгнення Росії в Україну не починалася з терористичної атаки людей з українським громадянством на територію Росії.

"Ніхто цього не робив. Ми жили в своїй незалежній державі і до нас зайшов ворог і вбив наших людей", - підкреслив він.

Про що ще говорив на прес-конференції Володимир Зеленський читайте в текстовій онлайн-трансляції РБК-Україна.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАСу вторглися до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та мирних людей. Ізраїль у відповідь оголосив про початок операції "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів.

24 листопада Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Першу групу заручників бойовики відпустили того ж дня.

Перемир'я тривало до 1 грудня. Після ЦАХАЛ оголосив про зрив угоди через обстріл ХАМАС території Ізраїлю.

Раніше ми писали, що міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив про перехід Ізраїлю до наступної фази операцій у Секторі Газа. Він розраховує, що місцеве населення зможе раніше повернутися до північної частини анклаву.

Також ми писали, що Ізраїль може розпочати наземну війну проти Хезболли на півдні Лівану.

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