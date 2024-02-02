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Зеленський про загибель французьких волонтерів: Терор Росії не знає національності жертв

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

1 лютого росіяни атакували безпілотниками Берислав Херсонської області внаслідок чого загинули двоє громадян Франції. Терор Росії не знає національності жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента України Володимира Зеленського.

"Російський терор не знає ні кордонів, ні національності жертв. Відважні французькі гуманітарні працівники допомагали людям, і ми завжди будемо вдячні за їхню людяність. Висловлюю співчуття їхнім близьким. Бажаю якнайшвидшого одужання іншим постраждалим від цього жахливого нападу", - написав президент. 

Загибель громадян Франції у Бериславі 

Під час нещодавньої атаки безпілотниками по Бериславу загинули двоє громадян Франції, ще троє - отримали поранення. Президент Франції Еммануель Макрон засудив вбивство волонтерів та назвав атаку росіян боягузливим та обурливим актом

Міністерзакордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що країна-терорист повинна відповісти за свої злочини. 

 

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