Зеленский высказался о новых санкциях и ограничениях для России

"Евросоюз утвердил четвёртый санкционный пакет против России. Я уверен, что не последний. Мы работаем с партнерами по новым ограничениям, которые будут применены против российского государства", - отметил Зеленский.

Также он высказался о неизбежности ответственности виновных за начало полномасштабной военной агрессии против нашей страны, атаки на демократию, права и свободы людей, преступления против человечности.

"Каждый, кто отвечает за войну. Каждый, кто отвечает за разрушение демократии. Каждый, кто отвечает за репрессии против людей. Каждый получит ответ. Ответ от мира. И это только начало. Ответственность за военные преступления российских военных неизбежна", - подчеркивает Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский выступил с ночным обращением 15 марта