Зеленский высказался о митингах против оккупантов в Херсоне: Это Украина, которой мы гордимся

"Херсонская область сегодня (в воскресенье, 20 марта, - Ред.) снова боролась. Я им благодарен. На улицах, как всегда, за нас всех, за украинцев. С национальными флагами, и с нашей украинской храбростью, без оружия - против оккупантов и стрельбы, военных машин", - сказал он.

Зеленский отметил, что этот подвиг херсончан вдохновляет всех нас.

"Это Украина, которой мы гордимся. Это украинцы, которым я безмерно благодарен. Как и весь наш народ", - заявил Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский выступил с новым обращением ночью 21 марта