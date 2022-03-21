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Зеленский высказался о митингах против оккупантов в Херсоне: Это Украина, которой мы гордимся

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский высказался о массовых проукраинских митингах во временно захваченном российскими оккупантами Херсоне и других населенных пунктах области. Многотысячные акции прошли и в это воскресенье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение главы государства.

"Херсонская область сегодня (в воскресенье, 20 марта, - Ред.) снова боролась. Я им благодарен. На улицах, как всегда, за нас всех, за украинцев. С национальными флагами, и с нашей украинской храбростью, без оружия - против оккупантов и стрельбы, военных машин", - сказал он.

Зеленский отметил, что этот подвиг херсончан вдохновляет всех нас.

"Это Украина, которой мы гордимся. Это украинцы, которым я безмерно благодарен. Как и весь наш народ", - заявил Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский выступил с новым обращением ночью 21 марта

Напомним, во временно оккупированном Херсоне местные жители регулярно выходят на митинги против российских захватчиков.

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Владимир ЗеленскийХерсонВойна России против Украины