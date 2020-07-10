Зеленский высказался о дистанционном обучении, а на киевских пляжах обнаружили кишечную палочку: новости за 9 июля

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова к дистанционному обучению в школах, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников призвал Запад поддержать пересмотр минских соглашений, на киевских пляжах обнаружили кишечную палочку. Подробнее о том, что произошло в четверг, 9 июля, - в материале РБК-Украина

Козак о мирном решении конфликта на Донбассе: надежды стремительно рассеиваются

Российская Федерация сомневается в возможности урегулирования ситуации на Донбассе мирным путем. По словам замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, сторонам не удается начать конструктивный открытый диалог.

Об этом он рассказал в интервью изданию ТАСС.

Он заявил, что сейчас сложно оценить договороспособность новой команды Украины.

Лесной пожар в Луганской области локализовали

Масштабный лесной пожар в Луганской области удалось локализовать. Сейчас остается три очага тления. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, масштабный пожар возник вблизи села Осколоновка 6 июля. Из-за сильного ветра, который постоянно менял направление, огонь распространился на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново.

Резников призвал Запад поддержать пересмотр минских соглашений

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников призвал Запад поддержать пересмотр минских соглашений. По его словам, сейчас соглашения не отражают реалии на Донбассе. Соответствующее заявление Резников сделал в своем блоге на сайте Atlantic Council.

Он отметил, что о необходимости новых подходов к урегулированию ситуации на Донбассе свидетельствует пятилетний тупик в мирных переговорах между Украиной и Россией.

Украина не готова к дистанционному обучению в школах: Зеленский назвал причину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна технически не готова к дистанционному обучению в школах с сентября. Для этого нужно, чтобы 3G и 4G было по всей Украине.

Об этом президент заявил на брифинге в Волынской области.

Зеленский сказал, что назвать стопроцентными расчеты по поводу обучения детей в школах не могут из-за ситуации с коронавирусом. "Украина не исключение, у нас более-менее второй волны нет, если откровенно говорить. Но всем нужно быть осторожными", - сказал он.

Украина просит РФ в экстренном порядке обменять одного из пленных

Украина на заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы просила Россию в экстренном порядке освободить пленного Валерия Матюшенко. Матюшенко находится в плену террористов так называемой "ДНР". Об этом рассказал украинский представитель Донбасса в ТКГ Денис Казанский.

По словам Казанского, у Матюшенко возникли серьезные проблемы со здоровьем. Пленник страдает сильными болями и быстрой потерей веса, что может быть симптомами онкологического заболевания.

Зеленский продал дом и переехал в "Конча-Заспу"

Президент Украины Владимир Зеленский переехал в государственную резиденцию "Конча-Заспа". Накануне глава государства продал свой дом в селе Иванковичи в Киевской области.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Отметим, перед заявлением Офиса президента журналисты программы "Схемы" опубликовали расследование, в котором рассказали, что президент Зеленский уже несколько дней приезжает в государственную резиденции "Конча-Заспа". В прошлом году в резиденции сделали ремонт за почти 200 тысяч гривен из государственного бюджета.

В Кремле отреагировали на слив "беседы" Порошенко и Путина

Нардеп Андрей Деркач обнародовал записи, на которых звучат голоса, похожие на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина. Во время непринужденной беседы звучат шутки и поздравления с праздником 1 мая. По словам Деркача, телефонный разговор был 30 апреля 2015-го, через 2 месяца после боев за Дебальцево и подписания в феврале вторых Минских соглашений.

На обнародование очередной порции "пленок Деркача" отреагировали в Кремле.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, все беседы глав государств проходили в закрытом режиме, и поэтому он не знает, каким образом можно было сделать запись.

В Киеве обнаружили кишечную палочку на 12 пляжах

В Киеве провели санитарно-микробиологические и санитарно-химические исследования проб воды в местах массового отдыха населения. По результатам исследования кишечную палочку зафиксировали на 12 пляжах.

Превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки зафиксировали на пляжах: "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина" и "Черторой".

Под дом экс-главы НБУ Смолия подбросили похоронные венки и гроб (фото)

Под дом бывшего главы Нацбанка Украины Якова Смолия, который уволился на прошлой неделе из-за "политического давления", подбросили гроб и похоронные венки. Об этом бывший чиновник сообщил в своем Twitter.

Смолий показал фото и написал под ним "без комментариев".