ru ua
Ср, 29 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский высказался о болезни Путина

Новина українською →
Киев, Среда 29 июня 2022 09:35
Зеленский высказался о болезни Путина Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

У президента РФ Владимира Путина действительно есть большая болезнь. И она заключается в неуважении к нашему народу и пытках украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью американскому телеканалу NBC.

"Честно говоря, я не знаю, что происходит с Путиным, я считаю, что есть действительно большая болезнь. В целом, но она сложнее, чем та болезнь, о которой говорите вы (рак, - ред.). Это болезнь относительно уважения к нашему народу, болезнь до таких пыток. Это сложный момент и это болезнь, и это вопрос не только одного человека. Я понимаю, что многие люди в окружении президента РФ они именно больные, излишние амбиции, неуважение к международному праву, к жизни людей. Эта болезнь опасна для нашего государства, а все остальное это болтовня и не очень интересно", - рассказал Зеленский.

Напомним, ранее бывший руководитель отдела России в секретной разведывательной службе MI6 Кристофер Стил заявил, что у Путина есть якобы серьезная болезнь, но неизвестно какая именно.

Добавим, что российское издание "Проект" провело расследование и выяснило, что Путин регулярно консультируется с отоларингологами и хирургами, специализирующихся на онкологии и проблемах щитовидной железы.

При этом, как рассказали в украинской разведке, в ближайшие годы не стоит ожидать смерти Путина от болезни.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин
NEWS
ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов: новые потери России в войне
ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов: новые потери России в войне
DAILY
"Трибунал для Путина". Как под Киевом собирают истории о жертвах российских военных
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Трибунал для Путина". Как под Киевом собирают истории о жертвах российских военных