Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью литовского режиссера в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Литвы и всему литовскому народу в связи с жестоким убийством российскими оккупантами в Мариуполе всемирно известного документалиста Мантаса Кведаравичюса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Президента Украины Владимира Зеленского.

"В 2016 году он снял фильм о нашем мирном Мариуполе, который незадолго до того оказался на передовой войне на Донбассе. А теперь именно там была изъята его жизнь", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, что в осажденном Мариуполе погиб литовский режиссер-документалист. Кведаравичюс ранее снял фильм о Мариуполе, освобожденном украинскими военными в 2014 году во время проведения АТО на Донбассе.

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