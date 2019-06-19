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Зеленский выразил соболезнования из-за гибели Тымчука

Новости » Происшествия    19.06.2019 - 15:20
Зеленский выразил соболезнования из-за гибели Тымчука
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский назвал его смерть "большой потерей для страны"

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким народного депутата Дмитрия Тымчука из-за его гибели. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

В АП напомнили, что Тымчук с начала российской агрессии в Крыму соучредитель "Информационного сопротивления".

"Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а от начала российской агрессии в Крыму соучредитель "Информационного сопротивления" надежно держал фронт информационной войны. Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны", - говорится в сообщении.

Также в Twitter выразил соболезнования спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

"От имени Верховной Рады выражаю соболезнования семье погибшего! Вечная память и вечная слава!", - написал он.

Зеленский выразил соболезнования из-за гибели Тымчука

Отметим, что сегодня днем стало известно о гибели нардепа Тымчука. После этого полиция открыла уголовное производство по факту смерти Тымчука. Предварительно установлено, что у погибшего огнестрельное ранение головы.

"Сколько было выстрелов, не могу ответить - эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии криминального характера", - сообщил он.

Отметим, что нардепа с огнестрельным ранением было обнаружено в квартире на бульваре Перова.

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