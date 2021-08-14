Зеленский выразил соболезнования Эрдогану из-за смертельных наводнений в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В стране бушует непогода, унесшая жизни десятков людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.
Президент отметил, что сочувствует дружественному турецкому народу из-за стихии, которая вызвала человеческие жертвы и разрушения.
"Искренние соболезнования президенту Эрдогану и дружественному турецкому народу в связи с гибелью людей и значительными разрушениями из-за наводнений в Черноморском регионе. Разделяем боль семей, у которых стихийное бедствие забрало близких. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Зеленский.
Напомним, число жертв наводнений и селевых потоков в Причерноморском регионе Турции вновь возросло и достигло 40 человек.
Ранее сообщалось, что в Турции произошли наводнения вследствие проливных дождей.