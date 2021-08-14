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Зеленский выразил соболезнования Эрдогану из-за смертельных наводнений в Турции

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Суббота 14 августа 2021 13:59
Зеленский выразил соболезнования Эрдогану из-за смертельных наводнений в Турции Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В стране бушует непогода, унесшая жизни десятков людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

Президент отметил, что сочувствует дружественному турецкому народу из-за стихии, которая вызвала человеческие жертвы и разрушения.

"Искренние соболезнования президенту Эрдогану и дружественному турецкому народу в связи с гибелью людей и значительными разрушениями из-за наводнений в Черноморском регионе. Разделяем боль семей, у которых стихийное бедствие забрало близких. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Зеленский.

Напомним, число жертв наводнений и селевых потоков в Причерноморском регионе Турции вновь возросло и достигло 40 человек.

Ранее сообщалось, что в Турции произошли наводнения вследствие проливных дождей.

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Владимир Зеленский Турция
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