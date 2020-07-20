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Зеленский о второй волне коронавируса: надеемся она нас обойдет

Понедельник 20 июля 2020 12:52
Зеленский о второй волне коронавируса: надеемся она нас обойдет
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

От начала эпидемии Украина сделала 877 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине количественный порог тех, кто выздоровел от коронавируса, превысил 50 процентов. Сегодня нет критических вспышек или каких-то "красных точек", связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Ситуация сейчас такая, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакции", - заявил президент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с начала пандемии Украина сделала 877 тысяч тестов на коронавирус.

Он отметил, что показатель летальности из-за коронавирусной инфекции составляет 2,5%.

Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что уже в течение трех недель сохраняется примерно одинаковый уровень показателей по выявлению подозрений и заражений. Кроме того, на прошлой неделе госпитализация в целом пошла на спад.

Напомним, по состоянию на 20 июля в Украине выявили 651 новый случай коронавируса, что на 80 случаев меньше чем вчера.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в Украине к ослаблению карантина не готов Киев и еще 8 областей.

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