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Зеленский встретился с министрами иностранных дел Германии и Нидерландов

Автор: Евгений Прокопенко

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и министром иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстрой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Владимира Зеленского.

"Поддержка со стороны ваших стран важна и ценна для нас. Спасибо, что сегодня вы рядом и солидарны с украинским народом", - говорится в сообщении президента.

Напомним, во вторник, 10 мая, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Украину с рабочим визитом. Она уже успела навестить Бучу.

Также мы сообщали, что сегодня министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра прибыл в Украину с рабочим визитом. В ходе него он посетил Ирпень.

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Владимир Зеленский