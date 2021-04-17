Зеленский встретился с Макроном, а в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer: новости за 16 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer, Киев готовит дополнительные карантинные меры на Пасху. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 16 апреля, - в материале РБК-Украина

Зеленский рассказал о переговорах с Макроном и Меркель: основные заявления

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 апреля, совершил рабочий визит в Париж. Там у него состоялись переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Подробности сегодняшних трехсторонних переговоров - в материале РБК-Украина.

В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer

В Украину сегодня прибыла первая партия вакцины от коронавируса по глобальному механизму COVAX. Спецрейс прибыл в Киев в аэропорт "Жуляны" и доставил первые 117 тысяч доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech.

Препарат с торговым названием Comirnaty будет использоваться для вакцинации пожилых украинцев. РБК-Украина собрало главные заявления с брифинга главного санитарного врача Виктора Ляшко в эфире "Украина 24".

Аваков призвал ветеранов добробатов быть готовыми на случай вторжения РФ

В случае вторжения России в Украину ветераны и резервисты должны быть готовыми к мобилизации. Этот же призыв адресован и бойцам, которые в начале войны на Донбассе воевали в составе добровольческих батальонов. Об этом в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Путинский режим снова накапливает военные силы у границ Украины, угрожая новой агрессией. Бешеная собака снова у наших ворот. Нам не привыкать - мы на своей земле и будем защищаться", - отметил министр.

Киев готовит дополнительные карантинные меры на Пасху

Карантин в Киеве могут ужесточить на Пасху и майские праздники. Город уже готовит дополнительные меры, чтобы предотвратить инфекционный взрыв. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"У нас впереди большие праздники, и мы уже готовим дополнительные противоэпидемиологические меры и нормы, чтобы после праздников не произошел инфекционный взрыв. Эти правила разрабатывает городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, и до Пасхи мы их обязательно обнародуем", - заявил Кличко.

Данилов назвал катастрофу МАУ намеренной атакой Ирана

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов считает, что катастрофа самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины") была намеренной атакой Ирана. Эта катастрофа остановила эскалацию конфликта Ирана и США. Об этом он заявил в интервью канадскому изданию Globe and Mail.

По его мнению, Иран мог умышленно сбить украинский самолет, чтобы положить конец военной эскалации с США. Катастрофа произошла в ту же ночь, когда Тегеран обстрелял американские базы в Ираке в ответ на убийство своего генерала Касема Сулеймани.

В ПАСЕ пройдут срочные дебаты для утверждения резолюции по Навальному

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) утвердило проведение в Страсбурге (Франция) срочных дебатов 22 апреля. На них будет утверждена резолюция по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Ранее сообщалось, что Навальный объявил голодовку в тюрьме. Он отказывался принимать пищу, пока его не осмотрит врач, поскольку его ноги теряли чувствительность и ухудшалось общее состояние. Также стало известно, что Навального перевели в медицинскую часть, а у его сокамерников выявили туберкулез.

Мир приближается к самому высокому уровню распространения COVID, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что сейчас мир приближается к максимальному уровню распространения коронавируса. За последние два месяца фиксируют почти двукратное увеличение недельной заболеваемости. Об этом на брифинге в пятницу, 16 апреля, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Украинское кино на "Оскаре": почему наши фильмы никогда не номинируются и есть ли шанс в будущем?

В ночь на 26 апреля станут известны победители премии "Оскар". К сожалению, в этом году самую престижную кинонаграду снова не получат представители Украины.

Почему украинские фильмы до сих пор не номинировались на "Оскар" и изменится ли эта ситуация когда-нибудь - рассказал в интервью РБК-Украина арт-директор Украинской киноакадемии и глава Украинского Оскаровского Комитета Алик Шпилюк.

Циклон несет мокрый снег и похолодание: "печальный" прогноз на выходные (карта)

В ближайшие выходные - 17 и 18 апреля - погода в Украине не будет радовать сильным теплом. Поэтому походы на шашлыки и пикники придется отложить во многих регионах страны.

Подробный прогноз погоды на субботу и воскресенье дала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.