Зеленский встретился с Макроном, а в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer: новости за 16 апреля
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer, Киев готовит дополнительные карантинные меры на Пасху. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 16 апреля, - в материале РБК-Украина
Зеленский рассказал о переговорах с Макроном и Меркель: основные заявления
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 апреля, совершил рабочий визит в Париж. Там у него состоялись переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Подробности сегодняшних трехсторонних переговоров - в материале РБК-Украина.
В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer
В Украину сегодня прибыла первая партия вакцины от коронавируса по глобальному механизму COVAX. Спецрейс прибыл в Киев в аэропорт "Жуляны" и доставил первые 117 тысяч доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech.
Препарат с торговым названием Comirnaty будет использоваться для вакцинации пожилых украинцев. РБК-Украина собрало главные заявления с брифинга главного санитарного врача Виктора Ляшко в эфире "Украина 24".
Аваков призвал ветеранов добробатов быть готовыми на случай вторжения РФ
В случае вторжения России в Украину ветераны и резервисты должны быть готовыми к мобилизации. Этот же призыв адресован и бойцам, которые в начале войны на Донбассе воевали в составе добровольческих батальонов. Об этом в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Путинский режим снова накапливает военные силы у границ Украины, угрожая новой агрессией. Бешеная собака снова у наших ворот. Нам не привыкать - мы на своей земле и будем защищаться", - отметил министр.
Киев готовит дополнительные карантинные меры на Пасху
Карантин в Киеве могут ужесточить на Пасху и майские праздники. Город уже готовит дополнительные меры, чтобы предотвратить инфекционный взрыв. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"У нас впереди большие праздники, и мы уже готовим дополнительные противоэпидемиологические меры и нормы, чтобы после праздников не произошел инфекционный взрыв. Эти правила разрабатывает городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, и до Пасхи мы их обязательно обнародуем", - заявил Кличко.
Данилов назвал катастрофу МАУ намеренной атакой Ирана
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов считает, что катастрофа самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины") была намеренной атакой Ирана. Эта катастрофа остановила эскалацию конфликта Ирана и США. Об этом он заявил в интервью канадскому изданию Globe and Mail.
По его мнению, Иран мог умышленно сбить украинский самолет, чтобы положить конец военной эскалации с США. Катастрофа произошла в ту же ночь, когда Тегеран обстрелял американские базы в Ираке в ответ на убийство своего генерала Касема Сулеймани.
В ПАСЕ пройдут срочные дебаты для утверждения резолюции по Навальному
Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) утвердило проведение в Страсбурге (Франция) срочных дебатов 22 апреля. На них будет утверждена резолюция по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
Ранее сообщалось, что Навальный объявил голодовку в тюрьме. Он отказывался принимать пищу, пока его не осмотрит врач, поскольку его ноги теряли чувствительность и ухудшалось общее состояние. Также стало известно, что Навального перевели в медицинскую часть, а у его сокамерников выявили туберкулез.
Мир приближается к самому высокому уровню распространения COVID, - ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что сейчас мир приближается к максимальному уровню распространения коронавируса. За последние два месяца фиксируют почти двукратное увеличение недельной заболеваемости. Об этом на брифинге в пятницу, 16 апреля, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
Украинское кино на "Оскаре": почему наши фильмы никогда не номинируются и есть ли шанс в будущем?
В ночь на 26 апреля станут известны победители премии "Оскар". К сожалению, в этом году самую престижную кинонаграду снова не получат представители Украины.
Почему украинские фильмы до сих пор не номинировались на "Оскар" и изменится ли эта ситуация когда-нибудь - рассказал в интервью РБК-Украина арт-директор Украинской киноакадемии и глава Украинского Оскаровского Комитета Алик Шпилюк.
Циклон несет мокрый снег и похолодание: "печальный" прогноз на выходные (карта)
В ближайшие выходные - 17 и 18 апреля - погода в Украине не будет радовать сильным теплом. Поэтому походы на шашлыки и пикники придется отложить во многих регионах страны.
Подробный прогноз погоды на субботу и воскресенье дала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.