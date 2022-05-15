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Зеленский вскоре обратится к студентам ведущих вузов Украины

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский готовится обратиться к украинским студентам наших ведущих вузов. Планирует ответить на все вопросы, которые сегодня есть в нашем обществе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского.

"Готовлюсь к общению с украинскими студентами ведущих вузов нашего государства. В своем обращении к ним отвечу на важные и некоторые сложные вопросы уже есть в нашем обществе, уже видно и ожидаю глубоких вопросов от них", - заявил президент.

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Владимир ЗеленскийУкраина