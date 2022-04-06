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Зеленский о войне РФ против Украины: массовое преступление, за ним стоят приказы многих людей

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все кто разрабатывал так называемую "спецоперацию" против Украины и выполнял приказы являются военными преступниками. Он добавил, что к ответственности нельзя привлечь только одного человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в интервью турецкому каналу Habertürk

"Я считаю, что русская армия, российское политическое руководство, все, кто разрабатывал эту "операцию", предоставляли и выполняли приказы, являются военными преступниками", - сказал Зеленский.

По его словам, за эти преступления нельзя будет наказать одного человека. Глава государства добавил, что международное сообщество и Россия должны знать, война против Украины - это массовое преступление, за которым стоят приказы многих людей, многих структур.

"Оправданий этому нет", - ответил Зеленский на вопрос, считает ли он Путина военным преступником.

Война России против Украины продолжается 42-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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