Зеленский о войне РФ против Украины: массовое преступление, за ним стоят приказы многих людей

"Я считаю, что русская армия, российское политическое руководство, все, кто разрабатывал эту "операцию", предоставляли и выполняли приказы, являются военными преступниками", - сказал Зеленский.

По его словам, за эти преступления нельзя будет наказать одного человека. Глава государства добавил, что международное сообщество и Россия должны знать, война против Украины - это массовое преступление, за которым стоят приказы многих людей, многих структур.

"Оправданий этому нет", - ответил Зеленский на вопрос, считает ли он Путина военным преступником.