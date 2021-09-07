Зеленский внес изменения в состав Координационного совета по противодействию COVID-19
Владимир Зеленский подписал указ касаемо введения изменений в состав Координационного совета по противодействию COVID-19. Из состава были выведен четырех человек.
Согласно указа президента Украины
В состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 были введены:
- министр инфраструктуры Украины - Кубраков Александр Николаевич;
- заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины - Кузин Игорь Владимирович;
- министр внутренних дел Украины - Монастырский Денис Анатольевич.
Утверждены в персональном составе Координационного совета по противодействию распространению COVID-19:
- главнокомандующий Вооруженными Силами Украины - Залужный Валерий Федорович;
- министр здравоохранения Украины - Ляшко Виктор Кириллович.
Выведены из персонального состава Координационного совета по противодействию распространению COVID-19:
- бывший министр МВД - Аваков Арсений Борисович;
- бывший министр здравоохранения Украины - Емец Илья Николаевич;
- бывший министр инфраструктуры - Криклий Владислав Артурович;
- бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины - Хомчак Руслан Борисович.