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Зеленский внес изменения в состав Координационного совета по противодействию COVID-19

Автор: Сергей Пышкин

Владимир Зеленский подписал указ касаемо введения изменений в состав Координационного совета по противодействию COVID-19. Из состава были выведен четырех человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу официального интернет-представительства президента.

Согласно указа президента Украины

В состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 были введены:

  • министр инфраструктуры Украины - Кубраков Александр Николаевич;
  • заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины - Кузин Игорь Владимирович;
  • министр внутренних дел Украины - Монастырский Денис Анатольевич.

Утверждены в персональном составе Координационного совета по противодействию распространению COVID-19:

  • главнокомандующий Вооруженными Силами Украины - Залужный Валерий Федорович;
  • министр здравоохранения Украины - Ляшко Виктор Кириллович.

Выведены из персонального состава Координационного совета по противодействию распространению COVID-19:

  • бывший министр МВД - Аваков Арсений Борисович;
  • бывший министр здравоохранения Украины - Емец Илья Николаевич;
  • бывший министр инфраструктуры - Криклий Владислав Артурович;
  • бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины - Хомчак Руслан Борисович.
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