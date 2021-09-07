ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский внес изменения в состав Координационного совета по противодействию COVID-19

Новина українською →
Киев, Вторник 07 сентября 2021 20:14
Зеленский внес изменения в состав Координационного совета по противодействию COVID-19 Фото: Зеленский внес изменения в состав Координационного совета по противодействию COVID - 19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Владимир Зеленский подписал указ касаемо введения изменений в состав Координационного совета по противодействию COVID-19. Из состава были выведен четырех человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу официального интернет-представительства президента.

Согласно указа президента Украины

В состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 были введены:

  • министр инфраструктуры Украины - Кубраков Александр Николаевич;
  • заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины - Кузин Игорь Владимирович;
  • министр внутренних дел Украины - Монастырский Денис Анатольевич.

Утверждены в персональном составе Координационного совета по противодействию распространению COVID-19:

  • главнокомандующий Вооруженными Силами Украины - Залужный Валерий Федорович;
  • министр здравоохранения Украины - Ляшко Виктор Кириллович.

Выведены из персонального состава Координационного совета по противодействию распространению COVID-19:

  • бывший министр МВД - Аваков Арсений Борисович;
  • бывший министр здравоохранения Украины - Емец Илья Николаевич;
  • бывший министр инфраструктуры - Криклий Владислав Артурович;
  • бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины - Хомчак Руслан Борисович.
Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Украина Коронавирус
NEWS
В Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах
В Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах
DAILY
Пенсии, налоги и олигархи. Чем займется Рада этой осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пенсии, налоги и олигархи. Чем займется Рада этой осенью