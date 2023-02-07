Зеленський виступив у Верховній раді: з'явилось відео звернення до нардепів

Зеленський нагадав, що наразі в Україні здійснюються різні кадрові зміни у сфері оборони та безпеки, які здатні посилити позиції країни.

"Щодо кожного такого кроку, кадрового чи інституційного, відбувається необхідне інформування. На тому рівні, на якому ухвалюються рішення", - сказав президент.

Він також подякував за те, що чиновники утримуються від поширення фейків та псевдоінформації.

"Тільки допомагаючи нашій державі, тільки не даючи ворогу гратися з емоціями наших людей і тільки роблячи все, щоб у наших воїнів було більше зброї, можемо забезпечити успіх України. І - забезпечимо!" - підкреслив Зеленський.