Зеленський виступив у Верховній раді: з'явилось відео звернення до нардепів

Президент Володимир Зеленський виступив у Верховній раді у вівторок, 7 лютого. Він звернувся до народних депутатів і подякував за підтримку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.
Зеленський нагадав, що наразі в Україні здійснюються різні кадрові зміни у сфері оборони та безпеки, які здатні посилити позиції країни.
"Щодо кожного такого кроку, кадрового чи інституційного, відбувається необхідне інформування. На тому рівні, на якому ухвалюються рішення", - сказав президент.
Він також подякував за те, що чиновники утримуються від поширення фейків та псевдоінформації.
"Тільки допомагаючи нашій державі, тільки не даючи ворогу гратися з емоціями наших людей і тільки роблячи все, щоб у наших воїнів було більше зброї, можемо забезпечити успіх України. І - забезпечимо!" - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило, що Зеленський може взяти участь у саміті лідерів країн-членів ЄС. При цьому речник глави держави відмовився від коментаря.
Раніше Зеленський заявляв, що хотів би відвідати Брюссель, проте вважає це занадто ризикованим через реванш Росії.
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