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Зеленський відзначив військових двох бригад за утримання Соледара

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський відзначив військових двох бригад, які утримують позиції у Соледарі та завдають втрат російським окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Особливо сьогодні хочу відзначити десантників 77-ї окремої аеромобільної бригади, які разом із бійцями 46-ї окремої аеромобільної бригади в Соледарі утримують займані позиції та завдають ворогу відчутних втрат", - заявив він.

Нагадаємо, що захищаючи Соледар, наші воїни не дають ворогові прорвати оборону. Разом з тим серйозність амбіцій обох сторін покажуть наступні великі операції.

Крім того, у Соледарі тривають запеклі бої, проте ЗСУ й надалі контролюють ситуацію.

Додамо, що напередодні український військовий повідомив, що ситуація в Соледарі є дуже складною і наступні 24 години будуть критичними.

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