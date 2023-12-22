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Зеленський відреагував на знищення трьох Су-34: буде відповідь кожному російському вбивці

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Знищення трьох винищувачів-бомбардувальників Су-34 українською ППО є нагадуванням російським льотчикам, що Україна відповість кожному вбивці-окупанту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави подякував українським військовим, які знищили одразу три російські літаки Су-34 у Херсонській області.

За словами Зеленського, це був результат роботи Одеської зенітної ракетної бригади.

"Дякую вам, хлопці! І нехай кожен російський льотчик точно знає, що буде наша відповідь кожному російському вбивці: жоден з них не залишиться безкарним", - наголосив президент.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 22 грудня, українські захисники змогли знищити на півдні країни відразу три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Після цього спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про те, що це - одні з новітніх бортів на озброєнні армії РФ. За допомогою таких літаків окупанти завдають ударів авіаційними бомбами та ракетами.

Водночас секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов зазначив, що українська ППО довго "полювала" за цими Су-34.

 

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