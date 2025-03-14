Зеленський відреагував на затримання підозрюваного у вбивстві Ганула

Вбивство активіста Ганула

Нагадаємо, сьогодні вдень, 14 березня, у центрі Одеси застрелили чоловіка. Спочатку поліція не називала імені загиблого, однак джерела РБК-Україна повідомили, що мова йде про активіста Дем'яна Ганула.

Як розповіли правоохоронці, чоловіка застрелили у Приморському районі міста. Повідомлення поліції про напад надійшло о 10:30. Вбивця втік з місця злочину.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко взяв під особистий контроль розслідування справи, а Національна поліція повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства одеського громадського діяча.

Згодом правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста Ганула. Також було знайдено зброю, якою, ймовірно, скоєно злочин.

Детальніше про те, хто такий активіст Демʼян Ганула, та як сталось його вбивство - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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