Зеленський відреагував на затримання підозрюваного у вбивстві Ганула

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру внутрішніх справ, голові СБУ та виконувачу обовʼязків генерального прокурора залучити всі необхідні сили й засоби для того, щоб встановити всі факти вбивства активіста Дем'яна Ганула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
"Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про затримання в Одесі підозрюваного у вбивстві Демʼяна Ганула", - написав Зеленський.
За його словами, десятки слідчих, оперативників, криміналістів залучені до розкриття цього злочину. Зʼясовуються всі обставини його скоєння.
"Доручив міністру внутрішніх справ України, голові СБУ, виконувачу обовʼязків генерального прокурора залучити всі необхідні сили й засоби для того, щоб встановити всі факти", - додав президент.
Нагадаємо, сьогодні вдень, 14 березня, у центрі Одеси застрелили чоловіка. Спочатку поліція не називала імені загиблого, однак джерела РБК-Україна повідомили, що мова йде про активіста Дем'яна Ганула.
Як розповіли правоохоронці, чоловіка застрелили у Приморському районі міста. Повідомлення поліції про напад надійшло о 10:30. Вбивця втік з місця злочину.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко взяв під особистий контроль розслідування справи, а Національна поліція повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства одеського громадського діяча.
Згодом правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста Ганула. Також було знайдено зброю, якою, ймовірно, скоєно злочин.
Детальніше про те, хто такий активіст Демʼян Ганула, та як сталось його вбивство - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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