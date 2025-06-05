Зеленський відреагував на удар по Прилуках, де росіяни вбили родину пожежника

Росіяни в ніч на 5 червня вбили сім'ю начальника пожежної служби у Прилуках. Сьогоднішня атака на Україну - ще одна причина запровадити максимальні санкції проти РФ.
Про це заявив президент Володимир Зеленського, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Глава держави відреагував на удар по місту Прилуки Чернігівської області. Рятувальна операція там тривала всю ніч.
"Один із рятувальників прибув ліквідовувати наслідки просто до свого дому: виявилося, що саме в його дім влучив "шахед". На жаль, загинули дружина, донька і його однорічний онук. І це вже 632-га дитина за час повномасштабної війни. Мої співчуття всім рідним та близьким", - зазначив президент.
Всього цієї ночі РФ використала проти України 103 дрони й одну балістичну ракету. Цілями були Донецька, Харківська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Дніпровська, Херсонська області.
Фото: Зеленський прокоментував обстріл України (t.me/V_Zelenskiy_official)
"Це черговий масований удар терористів – російських терористів, які щоночі вбивають наших людей. Це ще одна причина запровадити максимальні санкції та тиснути всім разом", - наголосив глава держави.
Зеленський очікує від США, Європи, усіх у світі, хто справді може допомогти зупинити РФ. Він підкреслив, що "сила має значення, і припинення війни може відбутися лише завдяки силі".
"Потрібно тиснути на Москву всіма доступними інструментами й крок за кроком позбавляти її можливості продовжувати цю агресію, - додав президент.
Цієї ночі ворог випустив по Україні 103 дрони та атакував балістичною ракетою "Іскандер-М"/KN-23. Сили ППО знешкодили 74 дрони. За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання у 16 локаціях.
Під ударом ворога був Харків. РФ завдала шість ударів по Харкову, два з них - прямі влучання в багатоквартирні будинки. За останніми даними, постраждали 19 осіб, з яких четверо - діти.
Також росіяни атакували дронами Прилуки. Там один з безпілотників влучив у будинок начальника пожежної служби. Загинули сім'я пожежника - дружина, донька і її однорічний син.
Більше про наслідки масованої атаки РФ на Україну - у матеріалі РБК-Україна.
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