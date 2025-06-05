Зеленський відреагував на удар по Прилуках, де росіяни вбили родину пожежника

Росіяни в ніч на 5 червня вбили сім'ю начальника пожежної служби у Прилуках. Сьогоднішня атака на Україну - ще одна причина запровадити максимальні санкції проти РФ.

Про це заявив президент Володимир Зеленського, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Глава держави відреагував на удар по місту Прилуки Чернігівської області. Рятувальна операція там тривала всю ніч.

"Один із рятувальників прибув ліквідовувати наслідки просто до свого дому: виявилося, що саме в його дім влучив "шахед". На жаль, загинули дружина, донька і його однорічний онук. І це вже 632-га дитина за час повномасштабної війни. Мої співчуття всім рідним та близьким", - зазначив президент.

Всього цієї ночі РФ використала проти України 103 дрони й одну балістичну ракету. Цілями були Донецька, Харківська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Дніпровська, Херсонська області.

Фото: Зеленський прокоментував обстріл України (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Це черговий масований удар терористів – російських терористів, які щоночі вбивають наших людей. Це ще одна причина запровадити максимальні санкції та тиснути всім разом", - наголосив глава держави.

Зеленський очікує від США, Європи, усіх у світі, хто справді може допомогти зупинити РФ. Він підкреслив, що "сила має значення, і припинення війни може відбутися лише завдяки силі".

"Потрібно тиснути на Москву всіма доступними інструментами й крок за кроком позбавляти її можливості продовжувати цю агресію, - додав президент.