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Зеленський відреагував на стрілянину біля Трампа

Понеділок 16 вересня 2024 13:30
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Зеленський відреагував на стрілянину біля Трампа Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Політичному насильству немає місця у світі. Київ радий дізнатись, що кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп перебуває у безпеці та не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента Володимира Зеленського.

"Радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав. Найкращі побажання йому та його родині. Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали. Наш принцип: верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі будуть в безпеці", - написав президент.

Стрілянина біля Трампа

Вчора, 15 вересня, агенти Секретної служби відкрили вогонь по озброєному чоловіку біля гольф-клубу у якому перебував Трамп. Після затримання з'ясувалось, що це громадянин США Раян Веслі Рут. Тим часом Федеральне бюро розслідувань назвало інцидент "схожим на спробу вбивства колишнього президента Трампа".

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко попередив, що російська пропаганда використовуватиме тему зі стріляниною в якості кампанії проти України, а також намагатиметься пускати конспірологічні теорії щодо "українського сліду".

Віцепрезидент США, а також кандидат у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс, своєю чергою, також засудила "політичне насильство" та висловила занепокоєння щодо вчорашньої ситуації.

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Володимир Зеленський Дональд Трамп
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