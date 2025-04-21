Зеленський відреагував на смерть Папи Франциска

"Мільйони людей у світі сумують через трагічну звістку про відхід Папи Франциска. Його життя було присвячене Богу, людям і Церкві", - написав він.

За словами президента, він умів давати надію, полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності та молився за мир України та українців.

"Сумуємо разом з католиками й усіма християнами, які покладались на духовну підтримку Папи Франциска. Вічна памʼять!" - зазначив він.