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Зеленський відреагував на смерть Папи Франциска

Фото: президент України Володимир Зеленський і Папа Римський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через смерть Папи Римського. За його словами, Франциск завжди молився за мир України та українців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twiter президента України Володимира Зеленського.

"Мільйони людей у світі сумують через трагічну звістку про відхід Папи Франциска. Його життя було присвячене Богу, людям і Церкві", - написав він.

За словами президента, він умів давати надію, полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності та молився за мир України та українців.

"Сумуємо разом з католиками й усіма християнами, які покладались на духовну підтримку Папи Франциска. Вічна памʼять!" - зазначив він.

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Володимир ЗеленськийПапа римський