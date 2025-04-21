Зеленський відреагував на смерть Папи Франциска
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через смерть Папи Римського. За його словами, Франциск завжди молився за мир України та українців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twiter президента України Володимира Зеленського.
"Мільйони людей у світі сумують через трагічну звістку про відхід Папи Франциска. Його життя було присвячене Богу, людям і Церкві", - написав він.
За словами президента, він умів давати надію, полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності та молився за мир України та українців.
"Сумуємо разом з католиками й усіма християнами, які покладались на духовну підтримку Папи Франциска. Вічна памʼять!" - зазначив він.
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