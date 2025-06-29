Зеленський відреагував на нічний обстріл України та загибель пілота F-16

Як зазначив глава держави, майже всю ніч в Україні лунала тривога - у небі було 477 дронів, більшість із яких російсько-іранські "Шахеди", та 60 ракет різних типів.

"Били "рускіє" по всьому, що забезпечує життя. Є влучання й по житловому будинку в Смілі, поранена дитина. Екстрені служби працюють усюди, де необхідно", - наголосив він.

Зеленський також прокоментував загибель пілота F-16 Максима Устименка, який цієї ночі збив сім повітряних цілей.

"Мої співчуття родині та побратимам. Доручив з’ясовувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну", - зазначив президент.



За словами Зеленського, Росія лише за тиждень випустила по Україні понад 114 ракет, більш ніж 1270 дронів і майже 1100 КАБів. Президент наголосив, що російський диктатор Володимир Путін давно вирішив продовжувати війну, попри заклики світу.

"Потрібно завершити війну, потрібний тиск на агресора, потрібний захист. Від балістики, ракет і дронів, від терору. Україні потрібно посилювати ППО. Те, що найкраще захищає життя. Це американські системи, які ми готові купити. Розраховуємо на лідерство, політичну волю та підтримку Сполучених Штатів, Європи та всіх наших партнерів", - заявив Зеленський.