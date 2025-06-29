Зеленський відреагував на нічний обстріл України та загибель пілота F-16
Президент Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку РФ на Україну в ніч на 29 червня. Через обстріл є поранені, серед постраждалих дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.
Як зазначив глава держави, майже всю ніч в Україні лунала тривога - у небі було 477 дронів, більшість із яких російсько-іранські "Шахеди", та 60 ракет різних типів.
"Били "рускіє" по всьому, що забезпечує життя. Є влучання й по житловому будинку в Смілі, поранена дитина. Екстрені служби працюють усюди, де необхідно", - наголосив він.
Зеленський також прокоментував загибель пілота F-16 Максима Устименка, який цієї ночі збив сім повітряних цілей.
"Мої співчуття родині та побратимам. Доручив з’ясовувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну", - зазначив президент.
За словами Зеленського, Росія лише за тиждень випустила по Україні понад 114 ракет, більш ніж 1270 дронів і майже 1100 КАБів. Президент наголосив, що російський диктатор Володимир Путін давно вирішив продовжувати війну, попри заклики світу.
"Потрібно завершити війну, потрібний тиск на агресора, потрібний захист. Від балістики, ракет і дронів, від терору. Україні потрібно посилювати ППО. Те, що найкраще захищає життя. Це американські системи, які ми готові купити. Розраховуємо на лідерство, політичну волю та підтримку Сполучених Штатів, Європи та всіх наших партнерів", - заявив Зеленський.
Нічний удар по Україні
У ніч на 29 червня Росія здійснила рекордну за масштабами атаку - по території України випущено 537 повітряних цілей, серед яких 477 дронів-камікадзе та 60 ракет. Більшість з них збили сили ППО, однак є і влучання.
Ударів зазнали Львівська, Івано-Франківська та Хмельницька області - пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Також росіяни атакували Смілу, Кременчук, Запоріжжя і Миколаїв.
Під час відбиття обстрілу трагічно загинув український пілот F-16 Максим Устименко. Він встиг відвести літак від житлових кварталів, але не зміг катапультуватися.
Більше про наслідки нічного обстрілу України - у матеріалі РБК-Україна.
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